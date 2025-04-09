В Екатеринбурге перекроют улицу Библиотечную

В Екатеринбурге предполагается временное закрытие движения транспорта на улице Библиотечной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Речь идет об отрезке улицы Библиотечная, от Гагарина до Мира. Ответственность за перекрытие взял на себя застройщик «Ред Эппл Инк», который проводит на этом участке строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей.
Движение частного автотранспорта будет осуществляться по объезду — по улицам Гагарина, Педагогическая, Мира. Маршруты движения общественного транспорта останутся без изменений.
На перекрытом участке улицы установлены необходимые дорожные знаки. По факту строительных работ все элементы благоустройства будут восстановлены. Администрация города просит автовладельца с пониманием учитывать временные неудобства и заблаговременно спланировать маршруты объезда.
Как ранее сообщалось, с 22 по 25 апреля в Екатеринбурге будет перекрыто движение по переулку Облепиховому. На участке планируется построить газопровод низкого давления. Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» перекроют движение на участке возле дома № 9. Владельцы собственных авто смогут объехать по улицам Гаражной, Цыганской и Европейской. При этом схему движения общественного транспорта менять не планируется.