В Екатеринбурге перекроют улицу Библиотечную

Как ранее сообщалось, с 22 по 25 апреля в Екатеринбурге будет перекрыто движение по переулку Облепиховому. На участке планируется построить газопровод низкого давления. Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» перекроют движение на участке возле дома № 9. Владельцы собственных авто смогут объехать по улицам Гаражной, Цыганской и Европейской. При этом схему движения общественного транспорта менять не планируется.