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Улицу в центре Владивостока с 10 апреля поэтапно перекроют для реконструкции

Здесь начнутся работы по ремонту и переустройству сетей инженерных коммуникаций.

Источник: PrimaMedia.ru

На улице Мордовцева во Владивостоке ближайшей ночью, 10 апреля, начинаются масштабные работы — сначала специалисты «Примводоканала» займутся ремонтом инженерных сетей, после чего стартует благоустройство улицы.

В этом году участок ждёт полное преображение: появятся скверы, новые пешеходные зоны, озеленение и места для отдыха, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии города.

Как рассказали в управлении дорог городской администрации, с 10 по 27 апреля движение транспорта будет перекрываться поэтапно:

с 10 по 19 апреля — от дома № 6 до № 8;
с 20 по 23 апреля — в районе дома № 8;
с 24 по 27 апреля — от дома № 8 до № 8а.
С 30 апреля по 12 мая также введут ограничение движения и парковки у дома № 12 по улице Мордовцева.

Кроме «Примводоканала», на участке будут работать и другие службы — «Приморские тепловые сети» и МУП «ВПЭС». После завершения всех работ улицу ждёт не только обновлённое покрытие, но и новая схема движения: левостороннее движение, которое является единственным в городе, уйдёт в прошлое — на улице введут одностороннее движение.

На период ограничений водителям рекомендуют использовать для проезда улицы Фонтанную, Алеутскую, Семёновскую и Океанский проспект. Также изменится маршрут автобусов № 38 и № 68 — они временно будут курсировать по улице Фонтанной.