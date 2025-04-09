Улицу в центре Владивостока с 10 апреля поэтапно перекроют для реконструкции

с 10 по 19 апреля — от дома № 6 до № 8;

с 20 по 23 апреля — в районе дома № 8;

с 24 по 27 апреля — от дома № 8 до № 8а.

С 30 апреля по 12 мая также введут ограничение движения и парковки у дома № 12 по улице Мордовцева.