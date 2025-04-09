Многодетным матерям пересчитают пенсии

Упразднение шестилетнего максимума ухода за ребенком, который учитывается в пенсионном стаже, предложено в законопроекте Минтруда. На данный момент период ухода за детьми до полутора лет учитывается, но только для четырех детей. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2026 года, и для их реализации потребуется дополнительно около десяти миллиардов рублей в год.