Вика Цыганова: русский народ не примет «звёзд», финансировавших ВСУ

Певица Вика Цыганова прокомментировала высказывания Дмитрия Быкова* и Татьяны Лазаревой** о том, что они хотели бы вернуться в РФ.
«Спешу развеять голубые мечты предателей Родины. Никогда и ни при каком режиме русский народ не примет обратно этих людей, которые донатили ВСУ на дроны. Вам никогда от этого не отмыться», — написала она в Telegram.
Артистка отметила, что в случае возвращения в Российскую Федерацию эти люди ответят за свои действия и высказывания, а также назвала Быкова и Лазареву «отъевшимся усатым тараканом и алкоголичкой».
«А вообще приезжайте, мы вас очень ждём! Но только вы же этого не сделаете. Вы так и помрёте на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей», — говорится в публикации.
Напомним, в декабре Лазарева выразила желание вернуться в РФ. Телеведущая не исключила, что это произойдёт в будущем. Быков также заявил, что «рано или поздно» планирует вернуться.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
** Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.