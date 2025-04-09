Ефремову предложили отказаться от актерской карьеры ради баранов

Бородин также напомнил о прошлом Ефремова, когда тот критиковал российскую власть вместе с писателем Дмитрием Быковым (включен Минюстом в список иноагентов РФ). По мнению Бородина, общество не забыло такое поведение артиста и его возможное возвращение к антироссийской деятельности может быть встречено с негативом. Он предложил Ефремову избегать участия в политических и культурных делах страны и сосредоточиться на более спокойной деятельности, такой как сельское хозяйство, что будет для него даже полезнее.