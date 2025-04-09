Грузия погрузилась во тьму: в крупных городах полностью отключили свет

Несколько крупных городов Грузии, в том числе столица страны, Тбилиси, остались без электроснабжения. Об этом со ссылкой на столичную грузинскую электрораспределительную компанию «Телмико» сообщает РИА Новости. Энергетикам массово начали жаловаться потребители.
В компании объяснили, что причиной отключения электроэнергии стала крупная авария. В настоящее время уже идет процесс возобновления подачи электричества.
Также 8 апреля сообщалось, что в украинском городе Одесса наблюдаются перебои с электроснабжением. Сообщается, что похолодание стало причиной проблем с электричеством. Локальные аварийные отключения фиксируются в Приморском и Киевском районах. Из-за этого даже приостанавливали трамвайное движение. Школьников этих территорий решили перевести на дистанционное обучение до конца недели.
8 апреля жители одного из районов Новосибирска столкнулись с временным отсутствием электроэнергии. По информации, отображенной на интерактивной карте отключений, без электроснабжения остались жители 98 домов. Отключения носили плановый характер.
Кроме того, 8 апреля, 48 населенных пунктов Ставропольского края снова остались без света. Специалисты местной ресурсоснабжающей организации проводили плановые ремонтные работы на сетях и обещали быстро восстановить электроснабжение.
В этот же день в Феодосии произошла авария на сетях, в результате которой более десяти улиц остались без электроснабжения. Энергетики пообещали горожанам решить все проблемы в течение трех часов.
7 апреля, в крымских городах Алупка и Симеиз также пропал свет. В Ялте произошло аварийное отключение. Из-за этого два населенных пункта остались без света.
Однако масштабные отключения электроэнергии произошли 5 апреля в Красноярске. Здесь причиной ЧП стал ураган. Всего к восстановительным работам привлекли 192 бригады, в которых 392 человека и 205 единиц техники. Над восстановлением подачи электроэнергии работали более 150 бригад.
Кроме того, разгул стихии сказался на электроснабжении других сибирских регионов — Хакасии, Кемеровской области, Алтайского края.