Грузия погрузилась во тьму: в крупных городах полностью отключили свет

Также 8 апреля сообщалось, что в украинском городе Одесса наблюдаются перебои с электроснабжением. Сообщается, что похолодание стало причиной проблем с электричеством. Локальные аварийные отключения фиксируются в Приморском и Киевском районах. Из-за этого даже приостанавливали трамвайное движение. Школьников этих территорий решили перевести на дистанционное обучение до конца недели.