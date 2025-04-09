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Фотоловушка засняла медвежье семейство у лужи в тайге в Амурской области

Попить пришли и малыши, и взрослые.

Источник: Freepik

Фотоловушка засняла семейство медведей, которые пришли попить к луже с дождевой водой в Хинганском заповеднике на юго-востоке Амурской области. Каждый из них посчитал себя экспертом — был недоволен ракурсом съемки и начал двигать камеру.

Работники заповедника отметили, что в лесу не так много мест, где можно утолить жажду. Поэтому для животных каждая лужа с дождевой водой очень важна.

Фотограф Максим Логинов решил установить рядом с лужей камеру, чтобы узнать, кто приходит на этот водопой. Как выяснилось — медведи самые частые гости.