Фотоловушка засняла медвежье семейство у лужи в тайге в Амурской области

Фотоловушка засняла семейство медведей, которые пришли попить к луже с дождевой водой в Хинганском заповеднике на юго-востоке Амурской области. Каждый из них посчитал себя экспертом — был недоволен ракурсом съемки и начал двигать камеру.
Работники заповедника отметили, что в лесу не так много мест, где можно утолить жажду. Поэтому для животных каждая лужа с дождевой водой очень важна.
Фотограф Максим Логинов решил установить рядом с лужей камеру, чтобы узнать, кто приходит на этот водопой. Как выяснилось — медведи самые частые гости.