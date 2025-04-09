Казахстанцы получат дополнительный выходной

Мы уточнили в Министерстве труда и соцзащиты населения, будут ли переносы выходных. В ведомстве сообщили, что переносов выходных не запланировано, в том числе и с 11 мая на 8 мая, несмотря на то что промежуток между праздниками делает отдых «разорванным».