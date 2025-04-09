В Иркутске аэропорт встретил миллионного пассажира

Иркутский аэропорт встретил миллионного пассажира. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, за год пассажиропоток вырос на 5,1%. Данные показатели говорят о том, что популярность авиаперелетов из Иркутска становится популярнее, маршрутная сеть продолжает развиваться.
— За первые три месяца текущего года выполнено 5 430 вылетов, а это на 6% больше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 5 107 вылетов, — делятся в пресс-службе аэропорта.
Отметим, в основном сибиряки летали в Бангкок, Пхукет, Дасин, Гуанчжоу, Пекин и Камрань. А если по России, то особо популярны направления в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Якутск и Усть-Кут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье подписан документ о стабилизации цен на продукты. Производители обещают, что не подорожают куриные яйца, сливочное масло, молоко и курица.