В Пермском крае сообщили о трех зарегистрированных случаях присасывания клещей

В Пермском крае с начала сезона активности клещей официально зарегистрировали три случая их присасывания. Краевое управление Роспотребнадзора сообщило об обращениях пострадавших в медицинские организации региона.
По состоянию на 3 апреля, случаи присасывания клещей произошли в Юсьвинском, Чайковском и Нытвенском округах. Два клеща исследовали методом ПЦР — результат отрицательный. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировали.
В краевом ведомстве напомнили о действиях при присасывании клеща. Его необходимо снять в медицинской организации с помощью специалиста либо самостоятельно. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.
В Пермском крае вся территория является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Роспотребнадзор не советует употреблять сырое молоко коз, овец, коров. Молоко, приобретенное в частных хозяйствах, можно употреблять только после кипячения. Заразным может являться не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него, включая творог и сметану.
Роспотребнадзор опубликовал адреса лабораторий, где в Перми и Пермском крае можно сдать клеща на анализ.