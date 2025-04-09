В Пермском крае сообщили о трех зарегистрированных случаях присасывания клещей

В Пермском крае вся территория является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Роспотребнадзор не советует употреблять сырое молоко коз, овец, коров. Молоко, приобретенное в частных хозяйствах, можно употреблять только после кипячения. Заразным может являться не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него, включая творог и сметану.