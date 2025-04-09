В российских регионах изменится оплата за вывоз мусора

Регионы должны до 29 апреля оценить рациональность изменения оплаты за вывоз мусора.
Власти России предлагают местным властям пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора, сделав акцент на площади жилья вместо количества жильцов. Это следует из совещания вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева с регионами. Местным органам власти поручено оценить целесообразность такого подхода и предоставить отчеты в Министерство природных ресурсов (Минприроды) РФ.
«Местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора. О проделанной работе регионы должны отчитаться в Минприроды до 29 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на протокол по итогам совещания Патрушева с представителями регионов.
Некоторые регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Владимирскую, Амурскую и Иркутскую области, уже используют систему оплаты, основанную на площади жилья. Окончательное решение о переходе на новую систему оплаты будет приниматься субъектами РФ самостоятельно, согласно действующему законодательству, подчеркнули в Минприроды.
В настоящее время региональные власти самостоятельно устанавливают порядок оплаты за вывоз мусора. Обычно размер платежа зависит от количества человек, зарегистрированных в жилом помещении. Эта методика была впервые введена в период СССР после проведения исследований, которые анализировали объемы отходов, производимые населением в течение различных времен года.