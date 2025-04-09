В российских регионах изменится оплата за вывоз мусора

В настоящее время региональные власти самостоятельно устанавливают порядок оплаты за вывоз мусора. Обычно размер платежа зависит от количества человек, зарегистрированных в жилом помещении. Эта методика была впервые введена в период СССР после проведения исследований, которые анализировали объемы отходов, производимые населением в течение различных времен года.