Некоторым женщинам разрешат не платить налоги

В ГД внесли законопроект с разрешение женщинам с детьми не платить налоги.
Женщины с детьми могут быть освобождены от уплаты налогов. Соответствующий законопроект инициировали лидеры партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Александр Бабаков, сообщили в пресс-службе партии.
«Миронов предлагает освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми Соавтором инициативы выступил заместитель председателя Госдумы, депутат парламентской фракции СРЗП Александр Бабаков», — говорится в сообщении пресс-службы партии, его текст приводит ТАСС. Проект закона по этой проблеме собираются внести на рассмотрение Госдумы.
Отмечается, что инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в России через финансовые стимулы для семей. Миронов подчеркнул, что предложенные меры могут способствовать повышению рождаемости.