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Россиянам объяснили, как начать копить на «вторую пенсию» с самого рождения

В России могут расширить Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Если это произойдёт, гражданам РФ станут доступны новые финансовые возможности. Например, можно будет с самого детства копить на «вторую пенсию», рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Источник: Life.ru

Эксперт отметил, что родители смогут открыть специальный финансовый счёт для своего ребёнка сразу после его рождения. По достижении 18 лет молодой человек получит право перевести средства на собственный счёт и управлять ими самостоятельно.

В дальнейшем студент может продолжить приумножение накоплений: если откладывать по 100 рублей ежедневно с 18 лет, то к 32 годам можно накопить более 2,3 миллиона рублей. Этот капитал поможет решить множество жизненных задач, уверен эксперт.

А ранее в Соцфонде РФ заявили, что для получения страховой пенсии в 2025 году необходимо соответствовать трём обязательным требованиям. Первое — достижение пенсионного возраста, второе — наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов, третье — 15 и более лет страхового стажа.