Россиянам объяснили, как начать копить на «вторую пенсию» с самого рождения

Эксперт отметил, что родители смогут открыть специальный финансовый счёт для своего ребёнка сразу после его рождения. По достижении 18 лет молодой человек получит право перевести средства на собственный счёт и управлять ими самостоятельно.
В дальнейшем студент может продолжить приумножение накоплений: если откладывать по 100 рублей ежедневно с 18 лет, то к 32 годам можно накопить более 2,3 миллиона рублей. Этот капитал поможет решить множество жизненных задач, уверен эксперт.
А ранее в Соцфонде РФ заявили, что для получения страховой пенсии в 2025 году необходимо соответствовать трём обязательным требованиям. Первое — достижение пенсионного возраста, второе — наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов, третье — 15 и более лет страхового стажа.