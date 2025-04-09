Чехова: Заворотнюк могла догадываться о болезни ещё до постановки диагноза

По словам Чеховой, тогда они договорились встретиться после приезда в Москву. Через некоторое время телеведущая узнала о болезни Заворотнюк, после чего написала ей и предложила свою помощь. Телеведущая уточнила, что актриса ответила «очень сухо». Чехова считает, что в тот период Заворотнюк, вероятно, не хотела видеть никого, кроме близких.