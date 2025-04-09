Чехова: Заворотнюк могла догадываться о болезни ещё до постановки диагноза

Российская актриса Анастасия Заворотнюк могла догадываться о своей болезни ещё до того, как врачи поставили ей страшный диагноз, но, несмотря на это, вела себя на публике открыто и энергично, заявила телеведущая Анфиса Чехова.
В 2019 году они вместе побывали на открытии ювелирного бутика в Ереване. Чехова отметила, что они не были с Заворотнюк подругами, но смогли провести приятную беседу в неформальной обстановке.
«Даже когда мы с ней в последний раз общались в Ереване, она уже, наверное, догадывалась о своем заболевании, всё равно она смеялась, шутила, мы много хохотали, вкусно ели», — сказала телеведущая, которую цитирует журнал Voice.
По словам Чеховой, тогда они договорились встретиться после приезда в Москву. Через некоторое время телеведущая узнала о болезни Заворотнюк, после чего написала ей и предложила свою помощь. Телеведущая уточнила, что актриса ответила «очень сухо». Чехова считает, что в тот период Заворотнюк, вероятно, не хотела видеть никого, кроме близких.
Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая 2024 года. В течение пяти последних лет жизни актриса боролась с раком головного мозга. Последние месяцы она находилась в коме.