41-летняя жительница Шымкента родила ребенка-богатыря весом почти семь килограммов

Камиля Айтбаева уже в шестой раз стала мамой. Но даже она не ожидала, что на свет появится такой богатырь.
«С помощью Аллаха я родила ребенка весом шесть килограммов 700 граммов. Дома у меня два сына, оба родились по пять килограммов 100 граммов. Но такого в нашей семье еще не было. Это действительно подарок свыше!» — рассказала роженица.
Несмотря на такой вес малыша, роды прошли без хирургического вмешательства. Камиля родила сама. Случай требовал от врачей максимального профессионализма. ".
Были определенные сложности из-за веса ребенка. В таких случаях особенно важно следить за моментом прохождения плечиков — они могут застрять в родовых путях. Но мы справились. Для команды роддома это было настоящее испытание", — говорит заместитель главного врача роддома ГБ № 2 Карлыгаш Абжаппарова.
В настоящее время мама и малыш чувствуют себя отлично. Медики продолжают наблюдение, но уверены, что ребенок крепкий и здоровый.