Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

41-летняя жительница Шымкента родила ребенка-богатыря весом почти семь килограммов

В Шымкенте 41-летняя женщина родила сына весом шесть килограммов 700 граммов. Причем естественным путем и без осложнений. Медики называют это редчайшим случаем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Камиля Айтбаева уже в шестой раз стала мамой. Но даже она не ожидала, что на свет появится такой богатырь.

«С помощью Аллаха я родила ребенка весом шесть килограммов 700 граммов. Дома у меня два сына, оба родились по пять килограммов 100 граммов. Но такого в нашей семье еще не было. Это действительно подарок свыше!» — рассказала роженица.

Несмотря на такой вес малыша, роды прошли без хирургического вмешательства. Камиля родила сама. Случай требовал от врачей максимального профессионализма. ".

Были определенные сложности из-за веса ребенка. В таких случаях особенно важно следить за моментом прохождения плечиков — они могут застрять в родовых путях. Но мы справились. Для команды роддома это было настоящее испытание", — говорит заместитель главного врача роддома ГБ № 2 Карлыгаш Абжаппарова.

В настоящее время мама и малыш чувствуют себя отлично. Медики продолжают наблюдение, но уверены, что ребенок крепкий и здоровый.