К концу недели в Башкирии может выпасть снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура воздуха опустится до 0°, а к пятнице до −2°.
Сегодня, 9 апреля, местами по республике пройдет небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +10, +15°, по югу до +20°.
В четверг, 10 апреля, ночью местами возможен небольшой дождь, днем небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +7, +12°, по юго-востоку до +17°.
В пятницу, 11 апреля, ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, по западу без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −2, +3°, днем +5, +10°.