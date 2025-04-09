К концу недели в Башкирии может выпасть снег.

В пятницу, 11 апреля, ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, по западу без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −2, +3°, днем +5, +10°.