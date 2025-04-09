В Красноярске за три месяца стерилизовали более 400 бездомных собак

Из них 44 животных вернулись в свою естественную среду обитания, в то время как остальные остались на пожизненное содержание в приютах или были переданы в добрые руки. Об этом сообщили в мэрии города.
Горожане могут сообщать о бездомных собаках через диспетчеров службы 005 или по телефону 223−85−05, после чего заявки обрабатываются в течение суток.
Как уточнил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Николай Арефьев, если ветеринар не выявляет у собаки признаков агрессии, ее стерилизуют, лечат и через десять дней с биркой на ухе возвращают на улицу. Такой подход, по его словам, способствует постепенному сокращению популяции бездомных животных: стерилизованные собаки не размножаются и занимают территорию, что препятствует образованию новых стай. Этот порядок обращения с бездомными животными закреплен законодательством.
Специалисты также предупреждают о необходимости осторожности при встрече с бродячими собаками. Зооинспектор Кристина Лабутина рекомендует не подзывать и не гладить животных, а при встрече просто проходить мимо. Она советует родителям не позволять детям кормить бездомных собак без присмотра и избегать территорий, которые собаки пытаются защищать. В случае агрессивного поведения со стороны животного рекомендуется сохранять спокойствие, не делать резких движений и медленно уходить, повернувшись к собаке боком.