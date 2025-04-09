В Красноярске за три месяца стерилизовали более 400 бездомных собак

Специалисты также предупреждают о необходимости осторожности при встрече с бродячими собаками. Зооинспектор Кристина Лабутина рекомендует не подзывать и не гладить животных, а при встрече просто проходить мимо. Она советует родителям не позволять детям кормить бездомных собак без присмотра и избегать территорий, которые собаки пытаются защищать. В случае агрессивного поведения со стороны животного рекомендуется сохранять спокойствие, не делать резких движений и медленно уходить, повернувшись к собаке боком.