В Омской области синоптики прогнозируют вторую волну половодья

По прогнозам синоптиков, в Омской области начинается вторая волна весеннего половодья, что приведет к дальнейшему росту уровня воды в реках. Во многих реках, на 11−16 дней раньше обычных сроков, уже начался ледоход. В среднем вода в Иртыше поднимается на 11−95 см за сутки, в Ишиме — на 75−128 см. Другие реки прибавляют по 14−114 см.