Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области синоптики прогнозируют вторую волну половодья

У села Ильинка в Омской области вода может подняться до опасных отметок.
Источник: Комсомольская правда

Возле села Ильинка Тюкалинского района до опасных отметок — на 800 см — может подняться уровень воды в реке Ишим. Об угрозе подтопления предупредили в Обь-Иртышском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в Омской области начинается вторая волна весеннего половодья, что приведет к дальнейшему росту уровня воды в реках. Во многих реках, на 11−16 дней раньше обычных сроков, уже начался ледоход. В среднем вода в Иртыше поднимается на 11−95 см за сутки, в Ишиме — на 75−128 см. Другие реки прибавляют по 14−114 см.

Вода уже вышла в пойму рек Уй (возле села Ельничное), Большой Аёв (у села Чебаклы), также ожидается подтопление поймы у деревни Уки.

Ранее мы писали о том, что в Омской области паводок уже затопил десятки домов и участков.