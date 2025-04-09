В Омской области синоптики прогнозируют вторую волну половодья

Возле села Ильинка Тюкалинского района до опасных отметок — на 800 см — может подняться уровень воды в реке Ишим. Об угрозе подтопления предупредили в Обь-Иртышском УГМС.
По прогнозам синоптиков, в Омской области начинается вторая волна весеннего половодья, что приведет к дальнейшему росту уровня воды в реках. Во многих реках, на 11−16 дней раньше обычных сроков, уже начался ледоход. В среднем вода в Иртыше поднимается на 11−95 см за сутки, в Ишиме — на 75−128 см. Другие реки прибавляют по 14−114 см.
Вода уже вышла в пойму рек Уй (возле села Ельничное), Большой Аёв (у села Чебаклы), также ожидается подтопление поймы у деревни Уки.
Ранее мы писали о том, что в Омской области паводок уже затопил десятки домов и участков.