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«Википедия» не смогла оспорить решение о блокировке ряда статей

Мосгорсуд оставил в силе решение об удалении некоторых материалов с сайта энциклопедии.

Источник: Аргументы и факты

Мосгорсуд отклонил апелляцию «Википедии» на решение о блокировке ряда статей, оставив ранее принятое постановление в силе. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес «Википедии», обвинив платформу в политической ангажированности и предвзятом подходе к подаче информации.

Она отметила, что ресурс неоднократно становился предметом скандалов из-за того, что активисты и определённые группы годами размещали на сайте недостоверные сведения.

Позднее сооснователь и бывший главный редактор «Википедии» Ларри Сэнгер также выразил обеспокоенность в связи с возможной предвзятостью энциклопедии. Он обратился к Департаменту эффективности правительства США с предложением инициировать проверку ресурса на объективность и соответствие стандартам достоверности.