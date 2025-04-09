Мосгорсуд отклонил апелляцию «Википедии» на решение о блокировке ряда статей, оставив ранее принятое постановление в силе. Об этом свидетельствуют судебные документы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес «Википедии», обвинив платформу в политической ангажированности и предвзятом подходе к подаче информации.
Она отметила, что ресурс неоднократно становился предметом скандалов из-за того, что активисты и определённые группы годами размещали на сайте недостоверные сведения.
Позднее сооснователь и бывший главный редактор «Википедии» Ларри Сэнгер также выразил обеспокоенность в связи с возможной предвзятостью энциклопедии. Он обратился к Департаменту эффективности правительства США с предложением инициировать проверку ресурса на объективность и соответствие стандартам достоверности.