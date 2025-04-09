«Википедия» не смогла оспорить решение о блокировке ряда статей

Позднее сооснователь и бывший главный редактор «Википедии» Ларри Сэнгер также выразил обеспокоенность в связи с возможной предвзятостью энциклопедии. Он обратился к Департаменту эффективности правительства США с предложением инициировать проверку ресурса на объективность и соответствие стандартам достоверности.