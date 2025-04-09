В Аксае Ростовской области нашли упавший на бельевые веревки дрон ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ после падения в городе Аксае Ростовской области повис на бельевых веревках многоквартирного жилого дома, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74, на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа», — написал он в своём Telegram-канале.
По информации врио губернатора, в результате случившегося никто не пострадал и обошлось без разрушений. Вместе с тем в связи с опасностью детонации дрона жильцы этого дома были эвакуированы.
Для них открыли пункт временного размещения, который развернут на базе дома культуры «Молодежный». Работы по оказанию помощи координирует глава Аксайского района Константин Доморовский, который уже выехал на место инцидента.
Напомним, ранее врио главы Ростовской области проинформировал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА на регион. Слюсарь уточнил, что с вечера 8 апреля были уничтожены дроны в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.