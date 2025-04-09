Эндокринолог назвал опасные последствия дефицита витамина D

Ученые уверяют, витамин D очень важен для нашего здоровья. Что будет, если вообще не принимать «солнечный» витамин? Об этом KP.RU рассказал председатель Научного совета сети клиник «Атлас», доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ведущий телеграм-канала «Эндокринология. Гормоны. Образ жизни» Юрий Потешкин.
— Ко мне нередко обращаются пациенты, которых мучает мышечная слабость, повышенная утомляемость, судороги по ночам. Мы проверяем показатели фосфорно-кальциевого обмена (анализы на витамин D, кальций, паратгормон). И после их нормализации все налаживается, — сказал врач-эндокринолог.
При нехватке витамина D нарушается обмен кальция и фосфора. Уровень кальция падает, а паращитовидные железы начинают вырабатывать больше паратгормона. По словам эксперта, это может привести к образованию опухолей, вымыванию кальция из костей и повышению его уровня в крови. В итоге увеличивается риск камней в почках и обострения заболеваний желудка из-за повышенной кислотности.
В среднем по миру дефицит витамина D наблюдается у около 50% людей, а в России этот показатель может достигать 70%. Это связано с особенностями климата в стране.