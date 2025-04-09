Эндокринолог назвал опасные последствия дефицита витамина D

При нехватке витамина D нарушается обмен кальция и фосфора. Уровень кальция падает, а паращитовидные железы начинают вырабатывать больше паратгормона. По словам эксперта, это может привести к образованию опухолей, вымыванию кальция из костей и повышению его уровня в крови. В итоге увеличивается риск камней в почках и обострения заболеваний желудка из-за повышенной кислотности.