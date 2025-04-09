Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил украинский разведывательный БПЛА «Гор»

По словам Голодушина, «Гор» представляет собой украинский разведывательный БПЛА, предназначенный для выявления позиций и техники российских сил. Он способен летать на высоте от 1 500 до 3 000 метров и оснащён высококачественной камерой. Командир отметил, что при работе по таким целям требуется максимальная осторожность, чтобы избежать обнаружения во время наведения комплекса на цель.