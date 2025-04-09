Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил украинский разведывательный БПЛА «Гор»

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» из состава российской группировки войск «Центр» успешно уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Гор» на красноармейском направлении. Как сообщил РИА Новости командир комплекса Дмитрий Голодушин, их основная задача — защита артиллерийских подразделений от вражеских дронов.
В ходе одного из боевых выходов расчёт оперативно обнаружил цель, захватил её и успешно поразил, после чего сразу сменил позицию.
По словам Голодушина, «Гор» представляет собой украинский разведывательный БПЛА, предназначенный для выявления позиций и техники российских сил. Он способен летать на высоте от 1 500 до 3 000 метров и оснащён высококачественной камерой. Командир отметил, что при работе по таким целям требуется максимальная осторожность, чтобы избежать обнаружения во время наведения комплекса на цель.
За последние две недели расчётом было уничтожено около десяти воздушных целей, в основном — разведывательных дронов, хотя среди них попадались и ударные. Приоритетом остаётся нейтрализация разведчиков, так как от этого зависит безопасность российских войск и техники.
Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ после падения в городе Аксае Ростовской области повис на бельевых веревках многоквартирного жилого дома. В связи с опасностью детонации дрона жильцы этого дома были эвакуированы.