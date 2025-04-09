Минтруд рассказал о многодетных матерях, которым пересчитают пенсии

Почти 400 тысяч многодетных россиянок получат право на увеличение своей будущей пенсии в случае упразднения шестилетнего максимального срока ухода за ребенком, который на сегодняшний день может быть зачислен в пенсионный страховой стаж. Соответствующий законопроект разработали в Минтруда. Документ доступен для общественного обсуждения здесь.