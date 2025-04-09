Минтруд рассказал о многодетных матерях, которым пересчитают пенсии

Почти 400 тысяч многодетных россиянок получат право на увеличение своей будущей пенсии в случае упразднения шестилетнего максимального срока ухода за ребенком, который на сегодняшний день может быть зачислен в пенсионный страховой стаж. Соответствующий законопроект разработали в Минтруда. Документ доступен для общественного обсуждения здесь.
Из-за действующей нормы женщины, у которых пять и более детей, недополучают пенсионные коэффициенты. На это ранее указывал президент РФ Владимир Путин, призывая устранить ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей.
Законопроект предполагает, что учитываться будут все периоды отпуска по уходу за ребенком.
Ранее россиян призвали копить на вторую пенсию с детства. Президент НАПФ Беляков рассказал, что делать и как для этой цели можно использовать детский счет.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о пяти способах, которые помогут увеличить размер будущей пенсии. По его словам, важно понимать свои права и использовать все возможности, предусмотренные законодательством.