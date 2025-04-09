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В Иркутске почти достроили новый учебный блок школы № 75

Готовность составляет 98%.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутске завершают строительство блока начальной школы № 75. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Готовность объекта составляет 98%. Финансирование составило 363 млн рублей.

«Это был проблемный объект, первая подрядная организация не справилась с задачей, но надо было доделать независимо от обстоятельств. Построить и оснастить этот корпус — поручение Президента. И сегодня мы на финишной прямой, необходимо пройти стройнадзор и ввести здание в эксплуатацию, планируем сделать это в середине апреля», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

В здании будут обучаться младшие классы. В каждом классе предусматривается по одному месту для учащихся с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось о строительстве в Иркутске новой поликлиники.