В Иркутске почти достроили новый учебный блок школы № 75

«Это был проблемный объект, первая подрядная организация не справилась с задачей, но надо было доделать независимо от обстоятельств. Построить и оснастить этот корпус — поручение Президента. И сегодня мы на финишной прямой, необходимо пройти стройнадзор и ввести здание в эксплуатацию, планируем сделать это в середине апреля», — сказал губернатор Игорь Кобзев.