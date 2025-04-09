В Иркутске почти достроили новый учебный блок школы № 75

В Иркутске завершают строительство блока начальной школы № 75. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Готовность объекта составляет 98%. Финансирование составило 363 млн рублей.
«Это был проблемный объект, первая подрядная организация не справилась с задачей, но надо было доделать независимо от обстоятельств. Построить и оснастить этот корпус — поручение Президента. И сегодня мы на финишной прямой, необходимо пройти стройнадзор и ввести здание в эксплуатацию, планируем сделать это в середине апреля», — сказал губернатор Игорь Кобзев.
В здании будут обучаться младшие классы. В каждом классе предусматривается по одному месту для учащихся с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось о строительстве в Иркутске новой поликлиники.