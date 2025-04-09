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Ухаживание самцов утки-мандаринки засняли в Приморье

Когда самка сделает выбор, пара будет вместе всю жизнь.

Источник: РИА "Новости"

Ухаживание самцов утки-мандаринки засняли в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.

Самцы гоняли друг друга по водоему, распушив перья. Так они демонстрируют свои лучшие стороны. Самка же — буровато-серая на видео, как неприступная крепость, — наблюдала за этим представлением, выбирая самого достойного.

Когда выбор будет сделан, образуется пара на всю жизнь, готовая вместе строить гнездо и заботиться о потомстве. Утки-мандаринки моногамны. В странах Восточной Азии они служат символом супружеской верности.