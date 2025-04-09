Доктор фармацевтических наук объяснил, чем опасно самолечение антибиотиками

Пить антибиотики без назначения врача — это не безобидный способ лечения, а прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем. Самое страшное — это может дать шанс бактериям стать неуязвимыми. Об этом KP.RU рассказал доктор фармацевтических наук Дмитрий Компанцев, зав. кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института.
— Принимая антибиотики «просто так», без верной стратегии, человек рискует не получить полноценного лечебного эффекта, заработать осложнения. Есть угроза, что инфекция перейдет в крайне опасную генерализованную форму. Все это намного усложнит лечение и может грозить тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода, — предупредил Компанцев.
Учений добавил, что если уже начали пить курс антибиотиков, то нельзя его на полпути. Это только помогает бактериям стать устойчивыми к лекарствам. А в будущем даже сильные препараты могут перестать работать.
— Незаконченное лечение — это отличная тренировка для бактерий и кратчайший путь к появлению устойчивых микроорганизмов, — объяснил эксперт.
Кроме того, ученые предполагают, что частое и бесконтрольное применение антибиотиков может быть связано с ростом онкологических заболеваний — особенно у молодых, которые чаще занимаются самолечением.