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Доктор фармацевтических наук объяснил, чем опасно самолечение антибиотиками

Ученый Компанцев: Прерванное лечение антибиотиками помогает бактериям мутировать.

Источник: Комсомольская правда

Пить антибиотики без назначения врача — это не безобидный способ лечения, а прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем. Самое страшное — это может дать шанс бактериям стать неуязвимыми. Об этом KP.RU рассказал доктор фармацевтических наук Дмитрий Компанцев, зав. кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института.

— Принимая антибиотики «просто так», без верной стратегии, человек рискует не получить полноценного лечебного эффекта, заработать осложнения. Есть угроза, что инфекция перейдет в крайне опасную генерализованную форму. Все это намного усложнит лечение и может грозить тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода, — предупредил Компанцев.

Учений добавил, что если уже начали пить курс антибиотиков, то нельзя его на полпути. Это только помогает бактериям стать устойчивыми к лекарствам. А в будущем даже сильные препараты могут перестать работать.

— Незаконченное лечение — это отличная тренировка для бактерий и кратчайший путь к появлению устойчивых микроорганизмов, — объяснил эксперт.

Кроме того, ученые предполагают, что частое и бесконтрольное применение антибиотиков может быть связано с ростом онкологических заболеваний — особенно у молодых, которые чаще занимаются самолечением.