Какие продукты подорожают перед Пасхой

Как отмечает доцент экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев, в преддверии праздника торговые сети активно закупают яйца с белой скорлупой, которые предпочитаются потребителями. Объяснение этому просто — такие яйца удобнее использовать для окрашивания, так как их естественный цвет не влияет на цветовой результат. Давлеев также считает, что окраска скорлупы яиц не оказывает значительного влияния на их стоимость. Основные факторы, влияющие на цену — это размер и цвет желтка. «Покупатели обращают внимание на размер яиц (категории СВ, СО, С1, С2) и оттенок желтка, который может быть как ярко-оранжевым, так и светло-желтым. Большие яйца и яйца с более насыщенным цветом желтка обычно продаются по более высокой цене», — поясняет эксперт.