Американские военные покидают ключевой хаб для поддержки Украины: подробности

Отмечается, что процесс этот молниеносным не будет — на все про все уйдет несколько месяцев. При этом ни военнослужащие, ни вывозимая из Ясенки техника не покинут территорию Польши. Их передислоцируют в «другие места», сказано в сообщении пресс-службы, однако точное место этой «передислокации» не называется.