Американские военные покидают ключевой хаб для поддержки Украины: подробности

Официальные представители министерства обороны Соединенных Штатов Америки сообщили, что американские военные уходят из военной базы Ясенка, которая расположена в польском Жешуве. Кроме того, Пентагон намерен вывезти с базы свое военное оборудование.
Отмечается, что процесс этот молниеносным не будет — на все про все уйдет несколько месяцев. При этом ни военнослужащие, ни вывозимая из Ясенки техника не покинут территорию Польши. Их передислоцируют в «другие места», сказано в сообщении пресс-службы, однако точное место этой «передислокации» не называется.
Ясенка известна как критически важный объект и ключевой хаб на территории Польши, через который осуществляется военная поддержка Украины. После выхода с базы американских военных эта функция Ясенки будет сохранена, подчеркивается в сообщении ВС США.
Более того, американское военное руководство пообещало и дальше оказывать военное содействие Украине через Ясенку. Правда, делать это будет Польша под руководством НАТО. Поддерживать своих союзников будет оптимизированное военное присутствие Соединенных Штатов Америки.
О важном событии уже высказался и польский президент Анджей Дуда. Он заявил, что польско-украинскую границу и базу американские военные по согласованию с Североатлантическим альянсом.
Ранее появилась информация о рассмотрении военным руководством Штатов вопроса о выводе 10 тысяч военных с территории Восточной Европы. Это примерно половина американского контингента, который был направлен в 2022 году предыдущей администрацией США в страны, имеющие границы с Украиной. Тогда сообщалось, что окончательного решения о выводе еще не принято, инициатива проходит стадию обсуждения.
В первых числа апреля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в НАТО допускают вывод американских войск из Европы, но США не планируют немедленно выводить свой военный контингент.
Отметим, у президента США Дональда Трампа с каждым днем растет раздражение к ЕС и НАТО. Он уверен, что европейцы привыкли пользоваться добротой Штатов. Трамп раскритиковал подход европейских политиков. По его мнению, неправильно, что ЕС не увеличивает расходы на оборону, надеясь на бесконечную поддержку Америки.