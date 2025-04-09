Ефремов выходит из колонии: чем займется актер на свободе и когда его ждать на сцене

Но при этом его признали злостным нарушителем в марте 2025 года. По данным telegram-каналов, это связано с тем, что у актера был доступ к смартфону, с которого шли звонки на волю. Сам Ефремов заявил, что телефон появился у него случайно. Он увидел, как другие сокамерники звонят, ему захотелось также.