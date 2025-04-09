Ефремов выходит из колонии: чем займется актер на свободе и когда его ждать на сцене

Ефремов был осужден за смертельное ДТП 8 июня 2020 года в состоянии алкогольного опьянения.
Актер Михаил Ефремов готовится к условно-досрочному освобождению, которое состоится 9 апреля. Артист испытывает проблемы со здоровьем, требующими серьезного внимания, и после освобождения намерен пройти медицинское обследование. Подробнее о дальнейшей судьбе актера в материале URA.RU.
Когда Ефремов выйдет на свободу.
Михаил Ефремов выйдет на свободу условно-досрочно (УДО) 9 апреля. Это стало возможным благодаря его примерному поведению и прощению за некоторые дисциплинарные нарушения.
Но при этом его признали злостным нарушителем в марте 2025 года. По данным telegram-каналов, это связано с тем, что у актера был доступ к смартфону, с которого шли звонки на волю. Сам Ефремов заявил, что телефон появился у него случайно. Он увидел, как другие сокамерники звонят, ему захотелось также.
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ФСИН сообщила, что он неоднократно нарушал порядок, что привело к его переводу с облегченных условий на обычные. В частности, 24 апреля 2023 года он провел пять суток в штрафном изоляторе за использование запрещенных предметов. Также ему были объявлены устные выговоры за нахождение на территории колонии без разрешения, нарушение формы одежды и несоответствие описи вещей. Все выговоры были впоследствии погашены.
В доме Михаила Ефремова готовятся к наплыву журналистов и блогеров. Его семья намерена нанять охрану, чтобы защитить личное пространство артиста от навязчивых преследователей. Кроме того, в квартире актера идет ремонт с шумоизоляцией, пишет MK.RU.
Как себя чувствует Ефремов.
Состояние здоровья Ефремова вызывает серьезные опасения. Сообщается, что у него диагностированы хроническая обструктивная болезнь легких и обострения астмы. По словам его адвоката, актер испытывает затруднения с дыханием и передвижением, что ставит под вопрос его профессиональную деятельность в ближайшее время. После выхода из колонии первым делом он планирует пройти полное медицинское обследование, чтобы определиться с необходимостью лечения.
Когда выступит на сцене.
Сразу же после освобождения Ефремов не сможет выходить на сцену, но его карьерные перспективы выглядят многообещающе. В индустрии рассматривается его возвращение к актерству, с возможным гонораром в 2,5 миллиона рублей за день съемок, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране. Актер Станислав Садальский выразил недоумение по поводу обсуждения гонорара, назвав этот разговор неуместным.
Он сравнил вознаграждение Ефремов с заработком других артистов, например, балерины Марии Шуваловой, которая получает аналогичную сумму за гораздо меньший срок. Адвокат подтвердил, что слухи о ролях и высоких заработках отчасти соответствуют действительности, хотя конкретные детали еще не обсуждены. Существуют разговоры о том, что его карьера может возобновиться практически сразу. Режиссеры, несмотря на его правовые проблемы, готовы сотрудничать с ним. Однако пока конкретные постановки и роли не определены.
Чем занимался в колонии.
Ефремов в колонии снял короткометражный фильмФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В исправительной колонии № 4 в Белгородской области Ефремов проявлял активное участие в жизни учреждения. Он стал диктором утренних зарядок, активно занимался швейным делом и даже участвовал в создании короткометражного фильма, который завоевал приз на фестивале, проводимом ФСИН. Его социальная активность и умение находить общий язык с сокамерниками создали ему определенный авторитет среди других заключенных. Кроме того, Михаил Ефремов пытался использовать время в заключении для саморазмышлений и работы над собой, активно участвуя в образовательных проектах, проводя занятия по английскому языку.
За что был осужден и почему выходит по УДО.
Ефремов был осужден за совершение смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения. Авария унесла жизнь 57-летнего водителя Сергея Захарова. Суд приговорил Ефремова к семи годам и шести месяцам лишения свободы, однако с учетом поведения в колонии ему было предоставлено условно-досрочное освобождение. Причинами для УДО стали как его положительное поведение и активное участие в жизни колонии, так и состояние здоровья, требующее внимания.
Джип Михаила Ефремова, на котором он совершил смертельное ДТП, после аварии оказался на спецстоянке и был продан супругой актера. Автомобиль был восстановлен, и на него нашелся покупатель. Номерные знаки приобрел другой человек для своего автомобиля Ford Mustang. Позже стало известно, что машина с номерами артиста также была вовлечена в другую аварию, передает RT.
Чем будет делать после выхода на свободу.
После выхода на свободу Ефремов займется своим здоровьемФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
С выходом на свободу у Михаила Ефремова появляются новые обязательства. Ему необходимо будет соблюдать режим условно-досрочного освобождения, что включает в себя регулярные отчеты перед контролирующими органами. Ефремов планирует заниматься своим здоровьем, а затем постепенно возвращаться к творческим проектам. После выхода из колонии артист также планирует посетить родной дом и храм.
По мнению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, Ефремов не должен возвращаться в театр. Он предложил, чтобы актер уехал в деревню и занялся сельским хозяйством, например, разводил баранов. Бородин считает, что потенциальные высокие гонорары актера могут вызвать раздражение у людей из-за его прошлого антироссийского поведения, и лучше ему избежать участия в политике и культуре, сосредоточившись на более спокойной жизни.