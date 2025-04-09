Почти три недели продолжаются поиски 48-летнего жителя Башкирии

В Башкирии пропал 48-летний Айдар Гильманов. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно 17 дней, 23 марта он ушел из дома в селе Раевский Альшеевского района и до сих пор не вернулся. Его рост — 173 сантиметра, у него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в черную кожаную куртку с меховым воротником, черные джинсы и черные резиновые сапоги.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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