Почти три недели продолжаются поиски 48-летнего жителя Башкирии

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно 17 дней, 23 марта он ушел из дома в селе Раевский Альшеевского района и до сих пор не вернулся. Его рост — 173 сантиметра, у него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в черную кожаную куртку с меховым воротником, черные джинсы и черные резиновые сапоги.