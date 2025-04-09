В Сети появились кадры из погрузившейся во тьму Грузии

В Сети опубликованы кадры из Грузии после массового отключения электричества, в частности, ролик обнародовал Telegram-канал Mash.
«В Тбилиси, Батуми и Кутаиси электроэнергии нет вообще. Отели, казино и другие объекты переходят на генераторы», — говорится в публикации.
На кадрах запечатлён один из жилых районов, где основная часть многоэтажных домов «погружена во тьму». На заднем плане можно заметить светящиеся объекты.
Напомним, в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии.
Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением наблюдаются практически по всей территории Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави и Тбилиси. Причина случившегося устанавливается.