Проект по расчистке острова Кораблик в Новосибирске не нашёл поддержки

Пилотный проект экологов по профилактике загрязнения острова Кораблик на реке Обь в Новосибирске не получил поддержки. Камнем преткновения стала аренда земли. Накануне вопрос обсуждали на комиссии по экологии в Заксобрании региона, информацию передаёт «BFM-Новосибирск».
Остров посещают туристы на речном транспорте. После пикников остаются горы мусора. Общественники несколько лет очищают территорию, а год назад они предложили создать инфраструктуру, которая бы позволила постепенно решать проблему. Например, поставить контейнеры.
«Инициатива столкнулась с целым рядом проблем еще на этапе проработки, получения ответов о возможности арены земли. Это земля городских лесов, принадлежит муниципалитету Собрав все протоколы, мы 3 мая 2024 года отправили в мэрию письмо, но ответа мы не получили. Ну и сама идея того, что мы должны бороться за этот участок, ну она как-то не впечатляет», — портал цитирует Никиту Сабурова, члена Общественного совета при Минприроды региона.
Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова отметила: данный участок могут предоставить только после ряда процедур и наличия документов.
«В данном случае мы понимаем, что некоммерческая организация должна разработать проект благоустройства и выполнить целый ряд требований. В любом случае какие-то траты организации нести придется. Бесплатного использования земельных ресурсов в России в принципе не может быть Но как мы понимаем, проект уже организации не интересен», — портал цитирует Марию Сидорову.
Озвучен возможный вариант — развитие острова с помощью инвесторов или появление экологического кластера (в перспективе).
Формально вопрос не закрыт, но летом 2025-го проект не реализуют. Очищать остров от мусора продолжат в рамках субботников.