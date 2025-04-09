Проект по расчистке острова Кораблик в Новосибирске не нашёл поддержки

«Инициатива столкнулась с целым рядом проблем еще на этапе проработки, получения ответов о возможности арены земли. Это земля городских лесов, принадлежит муниципалитету Собрав все протоколы, мы 3 мая 2024 года отправили в мэрию письмо, но ответа мы не получили. Ну и сама идея того, что мы должны бороться за этот участок, ну она как-то не впечатляет», — портал цитирует Никиту Сабурова, члена Общественного совета при Минприроды региона.