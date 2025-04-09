С 19 апреля в Новосибирске начнут курсировать два дачных автобуса

В администрации областного центра рассказали, что два таких маршрута начнут работу уже 19 апреля.
Первый из маршруток будет ездить под номером 51 л. Автобус будет ездить от Нижней Ельцовки до садового общества «Отдых-2».
Вторая маршрутка будет двигаться под номером 77 л. Ее маршрут проложили между улицей Ветлужской и остановкой «Сады».
Известно, что дачные автобусы будут курсировать шесть дней в неделю, делая выходной только по понедельникам. Более точное расписание опубликуют на официальном сайте муниципального учреждения «Центр управления городским автоэлектротранспортом».