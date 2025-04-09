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Новосибирский ХК «Сибирь» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина

«Сибирь» завершила сезон, уступив «Салавату» в седьмом матче.

Источник: Сиб.фм

«Сибирь» завершила сезон, уступив «Салавату» в седьмом матче.

Хоккейный клуб «Сибири» завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву» в решающем матче серии — 1:2.

Игра прошла в Уфе. Судьи не засчитали гол новосибирцев в первом периоде после видеопросмотра. Во втором периоде за «Сибирь» ответил Тейлор Бэк.

В результате серия завершилась со счётом 4:3 в пользу уфимцев — «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал, а «Сибирь» завершила сезон.

Напомним, что российский хоккеист Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.