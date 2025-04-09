Суд 15 апреля рассмотрит жалобу Noize MC на штраф за дискредитацию ВС РФ

В ноябре Тверской суд Москвы признал музыканта виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и оштрафовал его на 50 тыс. рублей. Причиной такого решения стали сообщения Алексеева в Сети, в которых содержалась критика специальной военной операции России.