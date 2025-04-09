Суд 15 апреля рассмотрит жалобу Noize MC на штраф за дискредитацию ВС РФ

Заседание по апелляционной жалобе рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев*), решившего оспорить свою вину в дискредитации Вооружённых сил РФ, пройдёт 15 апреля, сообщили в Мосгорсуде.
В ноябре Тверской суд Москвы признал музыканта виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и оштрафовал его на 50 тыс. рублей. Причиной такого решения стали сообщения Алексеева в Сети, в которых содержалась критика специальной военной операции России.
Напомним, ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Роскомнадзор должен принять меры, чтобы пресечь распространение нового альбома Noize MC на российских цифровых платформах. Парламентарий рассказал, что уже подготовил соответствующее обращение в это ведомство.
Также сообщалось, что на сервисе «Яндекс Музыка» ограничили доступ к песням Noize MC, которые вошли в один из его альбомов.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.