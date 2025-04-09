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Гвардии рядовой Игорь Бутаков из Нукутского района погиб в зоне СВО

Боец пал во время выполнения боевого задания.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец из Нукутского района Игорь Бутаков героически погиб в зоне проведения специальной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.

Мужчина родился в Иркутске в многодетной и дружной семье, его детство и юность прошли в поселке Новонукутском. Он занимался борьбой и баскетболом, увлекался легкой атлетикой, мотоспортом. После окончания Заларинского агропромышленного техникума, ушел в армию.

— В августе 2022 года поступил в Иркутский государственный аграрный университет на инженерный факультет заочного отделения. В сентябре 2024 года был откомандирован для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Гвардии рядовой Игорь Бутаков с позывным «Дэнди» погиб во время выполнения боевого задания 20 марта 2025 года. Прощание с защитником Отечества состоится 9 апреля в его родном поселке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Александр Гуцалюк из Байкальска героически погиб в зоне СВО.