Гвардии рядовой Игорь Бутаков из Нукутского района погиб в зоне СВО

Боец из Нукутского района Игорь Бутаков героически погиб в зоне проведения специальной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.
Мужчина родился в Иркутске в многодетной и дружной семье, его детство и юность прошли в поселке Новонукутском. Он занимался борьбой и баскетболом, увлекался легкой атлетикой, мотоспортом. После окончания Заларинского агропромышленного техникума, ушел в армию.
— В августе 2022 года поступил в Иркутский государственный аграрный университет на инженерный факультет заочного отделения. В сентябре 2024 года был откомандирован для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Гвардии рядовой Игорь Бутаков с позывным «Дэнди» погиб во время выполнения боевого задания 20 марта 2025 года. Прощание с защитником Отечества состоится 9 апреля в его родном поселке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Александр Гуцалюк из Байкальска героически погиб в зоне СВО.