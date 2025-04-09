Гвардии рядовой Игорь Бутаков из Нукутского района погиб в зоне СВО

Мужчина родился в Иркутске в многодетной и дружной семье, его детство и юность прошли в поселке Новонукутском. Он занимался борьбой и баскетболом, увлекался легкой атлетикой, мотоспортом. После окончания Заларинского агропромышленного техникума, ушел в армию.