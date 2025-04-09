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С 1 мая выплаты станут больше для этих новосибирцев

Пересмотр размера дополнительных выплат осуществляется несколько раз в течение года, в том числе 1 мая.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 мая 2024 года в России произойдёт перерасчёт пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Увеличение коснётся бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, которые получают надбавки за вредные условия труда.

Пересмотр размера дополнительных выплат осуществляется несколько раз в течение года, в том числе 1 мая. Величина доплаты определяется персонально и зависит от ряда параметров.

Также с начала месяца автоматически назначат компенсационную выплату в размере 1 200 рублей пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста или имеющим I группу инвалидности, при этом фиксированная часть пенсии для этой категории увеличится на 8 907 рублей 70 копеек.

Из-за майских праздников график выплат будет скорректирован — пенсии, которые обычно начисляются в начале месяца, россияне смогут получить уже в конце апреля. Кроме того, к 80-летию Победы около 332 тысяч человек получат единовременные выплаты от 55 до 80 тысяч рублей, которые поступят на счета до 1 мая.