С 1 мая выплаты станут больше для этих новосибирцев

С 1 мая 2024 года в России произойдёт перерасчёт пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Увеличение коснётся бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, которые получают надбавки за вредные условия труда.
Пересмотр размера дополнительных выплат осуществляется несколько раз в течение года, в том числе 1 мая. Величина доплаты определяется персонально и зависит от ряда параметров.
Также с начала месяца автоматически назначат компенсационную выплату в размере 1 200 рублей пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста или имеющим I группу инвалидности, при этом фиксированная часть пенсии для этой категории увеличится на 8 907 рублей 70 копеек.
Из-за майских праздников график выплат будет скорректирован — пенсии, которые обычно начисляются в начале месяца, россияне смогут получить уже в конце апреля. Кроме того, к 80-летию Победы около 332 тысяч человек получат единовременные выплаты от 55 до 80 тысяч рублей, которые поступят на счета до 1 мая.