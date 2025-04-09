С 1 мая выплаты станут больше для этих новосибирцев

Из-за майских праздников график выплат будет скорректирован — пенсии, которые обычно начисляются в начале месяца, россияне смогут получить уже в конце апреля. Кроме того, к 80-летию Победы около 332 тысяч человек получат единовременные выплаты от 55 до 80 тысяч рублей, которые поступят на счета до 1 мая.