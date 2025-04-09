Он напомнил, что до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев. Речь идет и о войнах, которые вел Наполеон, и двух мировых войнах. Только после окончания Второй мировой войны, когда Европа была слаба, лидерство «свободного мира» у них перехватили Соединенные Штаты Америки. И после этого большинство конфликтов инициировал уже Вашингтон. Но до этого виновниками всего трагизма был исключительно Старый Свет.