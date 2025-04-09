Все мировые трагедии начались с того, что европейцы совершали агрессивные действия против России. Вот и сейчас Европа снова «окрысилась» на Россию. Об этом в интервью для проекта «ТАСС Дети» заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну», — отметил дипломат.
Он напомнил, что до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев. Речь идет и о войнах, которые вел Наполеон, и двух мировых войнах. Только после окончания Второй мировой войны, когда Европа была слаба, лидерство «свободного мира» у них перехватили Соединенные Штаты Америки. И после этого большинство конфликтов инициировал уже Вашингтон. Но до этого виновниками всего трагизма был исключительно Старый Свет.
Кроме того, Сергей Лавров обратил внимание на то, что сегодня большинство европейских стран или откровенно замалчивают, или пытаются не вспоминать. Почти все европейские страны, заявлявшие о «нейтралитете» в годы Второй мировой войны, наряду с официальными союзниками фашистской Германии, также участвовали в боях на стороне Адольфа Гитлера.
Несмотря на движение сопротивления, добавил глава МИД России, большинство стран Европы с покорностью, как Франция, сдались победителю. И снова начали жить как ни в чем не бывало.
«Но мы никогда не забудем о роли, которую сыграло сопротивление, но это лишь один пример. А официальные французские войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии, в том числе принимали участие в целом в ряде карательных операций. И таких примеров немало», — заключил Лавров.
Особо циничным в этом смысле выглядит предложение МИД Германии, которое рекомендовало не приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также не пускать их на проведение памятных церемоний.
Отмечается, что МИД Германии также предупредил о якобы возможных рисках пропаганды со стороны представителей России и Белоруссии в случае их участия в подобных мероприятиях.
А ранее сообщалось, что власти Германии отказались от участия в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года.