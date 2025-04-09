Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Бердска Семена Лапицкого

Бердчан попросили не вести переписку с аферистами.

Источник: Комсомольская правда

В WhatsApp* появился фейковый аккаунт мэра Бердска Семена Лапицкого. Мошенники почти полностью скопировали личный профиль главы города и стали вести переписки от его имени, выманивая персональные данные собеседника. Об этом Семен Лапицкий написал в своем Telegram-канале.

— Мошенники создали ложный профиль в мессенджере, очень похожий на мой. Я никогда не использую публичный канал для отправки личных сообщений, — предупредил мэр Бердска.

Лапицкий добавил, что у него только две официальные страницы в соцсетях — одна из них во «ВКонтакте», а вторая в Telegram. Поэтому он просит горожан при поступлении сообщений от его имени в WhatsApp* сразу блокировать собеседника и передавать эту информацию в полицию.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией.