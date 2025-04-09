Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Бердска Семена Лапицкого

Лапицкий добавил, что у него только две официальные страницы в соцсетях — одна из них во «ВКонтакте», а вторая в Telegram. Поэтому он просит горожан при поступлении сообщений от его имени в WhatsApp* сразу блокировать собеседника и передавать эту информацию в полицию.