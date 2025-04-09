Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Бердска Семена Лапицкого

В WhatsApp* появился фейковый аккаунт мэра Бердска Семена Лапицкого. Мошенники почти полностью скопировали личный профиль главы города и стали вести переписки от его имени, выманивая персональные данные собеседника. Об этом Семен Лапицкий написал в своем Telegram-канале.
— Мошенники создали ложный профиль в мессенджере, очень похожий на мой. Я никогда не использую публичный канал для отправки личных сообщений, — предупредил мэр Бердска.
Лапицкий добавил, что у него только две официальные страницы в соцсетях — одна из них во «ВКонтакте», а вторая в Telegram. Поэтому он просит горожан при поступлении сообщений от его имени в WhatsApp* сразу блокировать собеседника и передавать эту информацию в полицию.
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