В Омске отопление продолжает работать несмотря на аномальное тепло

После того как в городе установилась летняя погода, начались разговоры об отключении тепла. В регионе температура поднялась до +18 градусов после прихода антициклона из Казахстана. Обычно подачу тепла прекращают, когда средняя температура составляет +8 градусов. Однако власти ожидают понижение температуры. Прогнозируется похолодание, которое может прийти из Центральной России.