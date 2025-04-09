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В Омске отопление продолжает работать несмотря на аномальное тепло

В регионе ожидают понижение температуры.

Источник: Om1 Омск

В Омске на этой неделе отопительный сезон продолжится, несмотря на аномально тёплую погоду. Об этом сообщают «Вести Омск» со ссылкой на городскую администрацию.

После того как в городе установилась летняя погода, начались разговоры об отключении тепла. В регионе температура поднялась до +18 градусов после прихода антициклона из Казахстана. Обычно подачу тепла прекращают, когда средняя температура составляет +8 градусов. Однако власти ожидают понижение температуры. Прогнозируется похолодание, которое может прийти из Центральной России.

Завтра, в четверг, пройдёт заседание штаба по вопросам отопления, где будут рассмотрены дальнейшие шаги.