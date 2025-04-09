В Омске начнётся срочное расселение аварийного дома на Молодогвардейской

В Омске по иску прокуратуры Ленинского округа суд обязал администрацию города немедленно расселить многоквартирный дом № 27 на улице Молодогвардейская. Дом был официально признан аварийным в декабре 2024 года и подлежит сносу. В нём находится 102 жилых помещения.