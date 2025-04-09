В Омске начнётся срочное расселение аварийного дома на Молодогвардейской

В Омске по иску прокуратуры Ленинского округа суд обязал администрацию города немедленно расселить многоквартирный дом № 27 на улице Молодогвардейская. Дом был официально признан аварийным в декабре 2024 года и подлежит сносу. В нём находится 102 жилых помещения.
Согласно результатам обследования, техническое состояние конструкций ухудшилось из-за физического износа — он превышает 70%. Это создаёт риск внезапного обрушения здания.
В связи с угрозой для жизни и здоровья жильцов прокуратура подала иск в суд с требованием обязать муниципалитет принять меры по срочному расселению дома. Суд удовлетворил требования в полном объёме.
Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.