Здание Ленинского ЗАГСа в Новосибирске признали опасным

Двухэтажное строение в стиле советского модерна, пустующее более года, до сих пор не огорожено и постепенно приходит в упадок. Регистрацию браков проводят в пятиэтажном здании на проспекте Маркса. Церемонии проходят в формате «кабинетной регистрации» — без гостей. Вопросы, связанные с дальнейшим использованием здания ЗАГСа на Троллейной и земельного участка, находятся в стадии проработки.