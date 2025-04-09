Здание Ленинского ЗАГСа в Новосибирске признали опасным

Здание Ленинского ЗАГСа на улице Троллейной закрыли после 28 лет работы. Построить этот дворец для новобрачных планировали ещё в СССР, но возвели его лишь в 1996 году. На данный момент его дальнейшая судьба остается неясной.
Как пишет VN.ru со ссылкой на областной департамент имущества и земельных отношений, в результате технического обследования несущие и ограждающие конструкции здания признаны ограниченно работоспособными. Также они не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Для восстановления функциональности ЗАГСа потребуется реконструкция.
Двухэтажное строение в стиле советского модерна, пустующее более года, до сих пор не огорожено и постепенно приходит в упадок. Регистрацию браков проводят в пятиэтажном здании на проспекте Маркса. Церемонии проходят в формате «кабинетной регистрации» — без гостей. Вопросы, связанные с дальнейшим использованием здания ЗАГСа на Троллейной и земельного участка, находятся в стадии проработки.
Напомним, что местные жители обеспокоены возможным сносом Ленинского ЗАГСа. Помощник депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова Алексей Миронец, комментируя планы по сносу здания, призвал не забывать его историю и учесть его значимость.