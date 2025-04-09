Под Омском рыбаки руками ловят карася, покрывшего озеро живым ковром

Примечательно, что во вторник, 8 апреля 2025 года, в паблике «Рыбалка Омск» сообщалось об обилии рыбы на Ильинских озерах, которая буквально полностью покрыла водоем. Автор приложил видео, запечатлевшее сплошной ковер из карасей, которые еще и оказались живыми.