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Под Омском рыбаки руками ловят карася, покрывшего озеро живым ковром

Необычный, по мнению автора, процесс, можно наблюдать на озере под Омском.

Источник: SuperOmsk.ru

В сети появилось видео, где рыбаки руками собирают в мелком озере рыбу. Судя по кадрам, карасей здесь собирают мешками.

В ролике видно, как несколько мужчин зашли в воду и, склонившись, собирают в ней рыбу.

Как уточняется, дело происходит на Ильинских озерах, что в Черлакском районе Омской области.

Примечательно, что во вторник, 8 апреля 2025 года, в паблике «Рыбалка Омск» сообщалось об обилии рыбы на Ильинских озерах, которая буквально полностью покрыла водоем. Автор приложил видео, запечатлевшее сплошной ковер из карасей, которые еще и оказались живыми.

Судя по всему, об этом прознали некоторые рыбаки и поспешили за легкой добычей.