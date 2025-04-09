Стивен Бэннон: США не станут помогать Европе в конфликте с Россией

Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что Соединённые Штаты внимательно отслеживают обстановку в Европе, однако вовлекаться в возможное противостояние НАТО с Россией не намерены. Об этом он сказал в беседе с телеканалом GBNews.
По его словам, американцы хорошо помнят уроки Второй мировой войны — битвы под Сталинградом и Курском остаются в их памяти как напоминание о серьезности конфликта с Россией.
Бэннон также обратил внимание на небрежное отношение европейских стран к военным расходам. Он подчеркнул, что многие лидеры региона не осознают всю глубину экономических проблем, с которыми сталкиваются их государства.
В качестве примера он раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера об отправке 30 тысяч военнослужащих на Украину, назвав это популистским шагом.
Ранее помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что идея европейских политиков о развертывании войск на Украине выглядит привлекательной лишь на первый взгляд.