Порывистый ветер и снег могут обрушиться на Башкирию

В конце недели на территории Башкирии вероятны снегопады. В ночные часы столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а к пятнице похолодает до −2°C.
Сегодня в отдельных районах Башкирии пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозовые явления. Преобладать будет умеренный южный и юго-западный ветер, который днем усилится до порывистого. Дневная температура составит +10…+15°C, на юге региона воздух прогреется до +20°C.
На следующий день, 10 апреля, ночью в некоторых районах пройдут слабые дожди, которые днем могут усилиться до умеренных. Ветер западного направления останется умеренным с отдельными порывами. Ночные температуры ожидаются в пределах 0…+5°C, дневные — +7…+12°C, на юго-востоке до +17°C.
В пятницу, 11 апреля, погода существенно изменится: ночью прогнозируются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, за исключением западных районов, где существенных осадков не ожидается. Днем местами возможны слабые дожди. В утренние часы на отдельных территориях вероятны гололедные явления, образование мокрого снега на деревьях и линиях электропередач, а также гололедица на дорогах. Ветер западного направления сохранит умеренный характер с порывами. Температурный фон ночью составит −2…+3°C, днем — +5…+10°C.
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