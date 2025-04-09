Порывистый ветер и снег могут обрушиться на Башкирию

В пятницу, 11 апреля, погода существенно изменится: ночью прогнозируются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, за исключением западных районов, где существенных осадков не ожидается. Днем местами возможны слабые дожди. В утренние часы на отдельных территориях вероятны гололедные явления, образование мокрого снега на деревьях и линиях электропередач, а также гололедица на дорогах. Ветер западного направления сохранит умеренный характер с порывами. Температурный фон ночью составит −2…+3°C, днем — +5…+10°C.