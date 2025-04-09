Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области по состоянию на 9 апреля не зарегистрированы лесные пожары

Накануне потушили несколько очагов пламени.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области по данным на утро 9 апреля 2025 года не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— Накануне, 8 апреля, погасили все действовавшие пожары. Один — вновь обнаруженный в Усольском лесничестве на территории Ангарского городского округа на площади четыре гектара. Также потушен ранее зарегистрированный пожар в Нижнеудинском районе на площади восемь гектаров, — уточняют в пресс-службе правительстве.

Всего 8 апреля на борьбу с пламенем вышли 28 специалистов с применением четырех единиц техники. Напомним, в регионе с 7 апреля открыт пожароопасный сезон, а значит, все силы и средства переведены в режим полной готовности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пламя разбушевалось в Забайкалье. Из-за слишком сильной задымленности госавтоинспекторам пришлось перекрывать трассу «Иркутск — Чита». Непогода стала причиной трагедии — женщину и ребенка сдуло с подвесного моста сильным порывом ветра.