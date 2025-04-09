В Иркутской области по состоянию на 9 апреля не зарегистрированы лесные пожары

— Накануне, 8 апреля, погасили все действовавшие пожары. Один — вновь обнаруженный в Усольском лесничестве на территории Ангарского городского округа на площади четыре гектара. Также потушен ранее зарегистрированный пожар в Нижнеудинском районе на площади восемь гектаров, — уточняют в пресс-службе правительстве.