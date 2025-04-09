В Иркутской области по состоянию на 9 апреля не зарегистрированы лесные пожары

В Иркутской области по данным на утро 9 апреля 2025 года не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Накануне, 8 апреля, погасили все действовавшие пожары. Один — вновь обнаруженный в Усольском лесничестве на территории Ангарского городского округа на площади четыре гектара. Также потушен ранее зарегистрированный пожар в Нижнеудинском районе на площади восемь гектаров, — уточняют в пресс-службе правительстве.
Всего 8 апреля на борьбу с пламенем вышли 28 специалистов с применением четырех единиц техники. Напомним, в регионе с 7 апреля открыт пожароопасный сезон, а значит, все силы и средства переведены в режим полной готовности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пламя разбушевалось в Забайкалье. Из-за слишком сильной задымленности госавтоинспекторам пришлось перекрывать трассу «Иркутск — Чита». Непогода стала причиной трагедии — женщину и ребенка сдуло с подвесного моста сильным порывом ветра.