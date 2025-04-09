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В Доминикане 79 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба

В Санто-Доминго продолжают поиск людей под завалами обрушившегося 8 апреля ночного клуба.

Источник: Комсомольская правда

Число людей, погибших из-за обрушения крыши ночного клуба в городе Санто-Доминго в Доминикане, увеличилось до 79. Об этом информирует издание Diario libre, добавив, что в больницах с травмами находятся уже более 150 человек.

В то же время спасатели продолжают поиск людей под завалами, однако в последнее время выживших не обнаружено, заявил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуан Мануэль Мендес.

В стране объявлен национальный траур по погибшим в клубе людям.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 8 апреля. В клубе Jet Set внезапно рухнула крыша. Превоначально сообщалось о 15 погибших. При этом о причинах обрушения строения до сих пор не сообщается.

Ранее сообщалось, что в парке Чатучак в Бангкоке во время землетрясения рухнул строящийся 30-этажный небоскрёб. Под завалами оказались рабочие, находившиеся в тот момент на стройке.