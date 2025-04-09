Омская мэрия подвела итоги аукционов на украшение города к 9 Мая

Омская мэрия подвела итоги двух аукционов на проведение работ по украшению города к празднованию 80-летия Победы. Напомним, аукцион на 14,9 млн рублей был объявлен в марте. В итоге цена контракта снизилась почти вдвое — до 7,7 млн. Цена второй закупки — с 4,5 до 2,2 млн.
Победителем торгов признан индивидуальный предприниматель Константин Кучеренко. К 9 Мая он должен изготовить и установить праздничные баннеры на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Енисейской, 70 лет Октября, Иртышской набережной, мосту имени 60-летия Победы и здании Омского аэропорта. Также на центральных улицах и площадях города появятся флаги и флагштоки, а на улице 60 лет Победы и в Омской крепости — тематические стелы и инсталляции.