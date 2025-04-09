Омская мэрия подвела итоги аукционов на украшение города к 9 Мая

Победителем торгов признан индивидуальный предприниматель Константин Кучеренко. К 9 Мая он должен изготовить и установить праздничные баннеры на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Енисейской, 70 лет Октября, Иртышской набережной, мосту имени 60-летия Победы и здании Омского аэропорта. Также на центральных улицах и площадях города появятся флаги и флагштоки, а на улице 60 лет Победы и в Омской крепости — тематические стелы и инсталляции.