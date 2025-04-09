Озвучено расписание автобусов к омским кладбищам на Радоницу

29 апреля в День поминовения усопших, с целью безопасной организации работы специальных маршрутов, будет прекращено движение всех видов транспорта, за исключением общественного транспорта, с 6:00 до 20:00 по улице Бударина: на участке от улицы Щербанева до К. Либкнехта, включая парковочное пространство вблизи остановочного пункта «Улица Бударина» и проезду от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.