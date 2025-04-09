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Озвучено расписание автобусов к омским кладбищам на Радоницу

В мэрии Омска озвучили расписание автобусов № 26, 27 и 29 апреля на Радоницу, которые отправятся к кладбищам.

Источник: Мэрия Хабаровска

Общественный транспорт поедет по 13 специальным маршрутам №№ 601−613 к городским кладбищам:

Ново-Кировское; Ново-Южное; Северо-Восточное; Западное; Юго-Восточное; кладбище в микрорайоне «Черемуховское».

Специальные маршруты будут обслуживаться:

26 и 27 апреля — с 8:00 до 19:00, 23 автобусами;

29 апреля — с 8:00 до 20:00, 134 автобусами.

29 апреля в День поминовения усопших, с целью безопасной организации работы специальных маршрутов, будет прекращено движение всех видов транспорта, за исключением общественного транспорта, с 6:00 до 20:00 по улице Бударина: на участке от улицы Щербанева до К. Либкнехта, включая парковочное пространство вблизи остановочного пункта «Улица Бударина» и проезду от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.

Сообщение до Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного, Мусульманского кладбищ будет обеспечено регулярными муниципальными маршрутами:

№ 22 «Ул. Бархатовой — МСЧ-9»; № 78 «Пожарная часть — микрорайон Рябиновка»; № 222 «МСЧ-9 — Онкодиспансер»; № 399 «СНТ “Молния-5” — Оптовый рынок Черлакский тракт».

Кладбище в микрорайоне «Осташково» будет обслуживаться регулярными муниципальными маршрутами:

№ 119 «Пос. Чкаловский — микрорайон “Осташково”»; № 13 «Пос. Чкаловский — микрорайон “Осташково”.

Отправление автобусов от конечных остановочных пунктов будет осуществляться в зависимости от фактического наполнения подвижного состава.