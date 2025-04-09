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Офицер «Севера»: англоязычные наемники помогали ВСУ удерживать Гуево

Среди сил противника присутствовало значительное число иностранных боевиков.

Источник: Аргументы и факты

В ходе недавних боев в Курской области в районе населенного пункта Гуево было зафиксировано присутствие иностранных наемников, среди которых имелись граждане Великобритании и Польши. Об этом рассказал офицер 22-го полка российской группировки войск «Север».

По его словам, среди сил противника, удерживавших Гуево, присутствовало значительное число иностранных боевиков. Об этом свидетельствовали радиоперехваты, на которых отчетливо звучала речь на английском и польском языках.

Напомним, бойцы 22-го полка вновь установили контроль над населённым пунктом 8 апреля, водрузив российский флаг.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север» при освобождении Гуево в Курской области.